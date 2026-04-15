Экс-замглавы администрации Советского района Уфы приговорили к условному сроку

Советский районный суд Уфы приговорил бывшего заместителя главы районной администрации Марата Китапова к трем с половиной годам лишения свободы условно с трехлетним испытательным сроком по обвинению в превышении должностных полномочий (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Об этом сообщают пресс-служба прокуратуры Башкирии и объединенная пресс-служба судов республики. Господину Китапову также на два года запретили заниматься государственной и муниципальной службой.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки. Установлено, что в августе — сентябре 2023 года чиновник потребовал от руководителя компании-подрядчика купить и высадить 19 черемух и 12 сиреней в сквере имени Кирова в Уфе. Контракт с фирмой администрация не заключала, чиновник лишь пообещал возместить понесенные расходы. По данным «Пруфов», подрядчиком муниципалитета было ООО «Арт Инжиниринг».

Введенный в заблуждение директор фирмы выполнил работы, но оплату не получил. В результате незаконных действий Марата Китапова коммерческой организации причинен ущерб на более чем 680 тыс. руб.

Подсудимый не признал вину.

