Экс-замглавы Советского района Уфы обвиняется в превышении полномочий

Прокуратура Советского района Уфы утвердила обвинительное заключение в отношении бывшего замглавы районной администрации. По данным «Ъ-Уфа», речь идет о Марате Китапове, который обвиняется в превышении должностных полномочий из корыстной заинтересованности (п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии, чиновник потребовал от некоей фирмы приобрести и высадить деревья и кустарники в саду имени Кирова (на пересечении улиц Бабушкина и Большой Гражданской) без муниципального контракта. При этом оплатить работы господин Китапов обещал позднее.

Руководитель компании выполнил условия договоренности, но оплату не получил, из-за чего фирма понесла ущерб на более чем 680 тыс. руб.

Вину бывший замглавы администрации не признал. Дело в его отношении будет передано в Советский райсуд.

Из публикаций на официальных страницах администрации Советского района следует, что господин Китапов находился в должности по крайней мере с мая 2023-го по май 2024 года.

Идэль Гумеров