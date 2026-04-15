Сбер предоставит мэрии Новосибирска кредиты на 15 млрд рублей

Мэрия Новосибирска привлекла 15 млрд руб. через Сбер для пополнения бюджета. Банк выиграл пять аукционов, организованных департаментом финансов и налоговой политики. Возобновляемые кредитные линии будут действовать 730 календарных дней с даты начала исполнения контракта, следует из данных на сайте госзакупок.

Процентная ставка будет плавающей, основанная на ключевой ставке Банка России, плюс надбавка в размере 1,5%. На все торги была подана только одна заявка от Сбербанка, равная начальной цене, в связи с чем аукционы были признаны несостоявшимися.

Контракты со Сбером стоимостью 1,049 млрд руб. и 1,037 млрд руб. были подписаны 10 апреля. Средства нужны для финансирования дефицита бюджета и погашения долгов.

Доходы муниципальной казны в 2026 году запланированы в объеме 108,61 млрд руб., расходы — 109,7 млрд руб., дефицит составит 1,1 млрд руб.

Лолита Белова