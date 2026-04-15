В Магнитогорске прокуратура взыскала 60 млн рублей за ущерб сельхозземлям

Магнитогорский суд по заявлению природоохранной прокуратуры взыскал с собственника сельскохозяйственных земель 59,7 млн руб. В таком размере оценили ущерб, причиненный почве. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Челябинской области.

Поводом для иска стали итоги проверки, в ходе которой установлено, что на земельном участке нарушили структуру и плодородный слой почвы. В результате состав и свойства земли ухудшились, из-за чего она стала непригодной для выращивания. Собственник при этом не осуществляет деятельность товарного сельскохозяйственного производства, ради которой и приобретал участок. Теперь почву придется восстанавливать.

Прокуратура контролирует исполнение судебного решения.

Ольга Воробьева