В Ярославской области 17 апреля откроется навигация маломерных судов

С 17 апреля в Ярославской области стартует сезон навигации маломерных судов на водных объектах. Соответствующее постановление подписал губернатор Михаил Евраев.

Плавание на маломерных судах с двигателем запрещается на нерестовых участках на Рыбинском водохранилище со всеми притоками до 2 июня, на Горьковском водохранилище и его притоках — до 16 июня, а также на остальных водных объектах рыбохозяйственного значения — до 11 июня.

При этом допускается передвижение на маломерных судах с двигателем для госконтроля и пресечения правонарушений, проведения спасательных работ, доставки людей, продуктов, почты и лекарств, если невозможно использовать другой вид транспорта.

Пассажирская навигация откроется в регионе 1 мая.

Алла Чижова