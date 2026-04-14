Сезон водной навигации в Ярославской области начнется 1 мая

В Ярославской области с 1 мая начнут осуществлять водные пассажирские перевозки. Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев в своем Telegram-канале.

С этого дня теплоходы «Москва» начнут курсировать от Ярославского речного вокзала до Толги, Вакарева, Новых Ченцов и Константинова. Начнет свою работу в Ярославле прогулочный электрокатамаран «Белояр». Выйдет на запущенный в прошлом году маршрут Ярославль — Рыбинск скоростное судно «Восход». С 9 мая начнет ходить скоростное судно «Метеор» из Ярославля в Брейтово и обратно. «Ъ-Ярославль» сообщал, что с 3 мая «Метеоры» начнут ходить в Нижний Новгород.

Губернатор сообщил, что на этот сезон стоит задача увеличить пассажиропоток, который по итогам 2025 года составил 480 тыс. Для достижения цели сохранят прежние и запустят новые направления.

«Уже в середине мая появится возможность отправиться из Ярославля в Углич и Кострому. Параллельно ведем работу по открытию навигации в Пошехонье»,— написал Михаил Евраев.

Алла Чижова