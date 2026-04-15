Лавров рассказал о геополитической борьбе в Центральной Азии и на Южном Кавказе

Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Запад пытается диктовать странам Центральной Азии и Южного Кавказа, с кем выстраивать отношения. Об этом министр сообщил на пресс-конференции по итогам визита в Китай.

Господин Лавров отметил, что в Центральной Азии разворачивается «интересная геополитическая борьба». По его словам, западные страны стремятся устанавливать в регионе «свои правила» и играть ведущую роль в том, как организовывать жизнь этим государствам. «То же самое, может быть, не столь очевидно, проявляется уже и на Южном Кавказе»,— подчеркнул Сергей Лавров.

В ноябре 2025 года президент США Дональд Трамп провел в Белом доме саммит с руководством Казахстана, Киргизии, Туркменистана, Узбекистана и Таджикистана. Стороны обсудили сотрудничество в области природных ресурсов. В Кремле тогда заверили, что взаимодействие центральноазиатских государств с США не повлияет на их взаимоотношения с Россией. В апреле 2025-го прошел первый саммит руководителей органов Евросоюза и президентов стран Центральной Азии. В итоговом заявлении стороны объявили о повышении уровня отношений до стратегического партнерства.