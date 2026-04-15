В Томске выставили на торги городской корпус лавок за 31 млн рублей

На публичные торги в Томске выставлены земельный участок площадью 265 кв. м и расположенное на нем двухэтажное здание бывшего городского корпуса лавок. Памятник архитектуры начала XX века площадью около 294 кв. м является объектом культурного наследия регионального значения. Торги назначены на 24 июня, заявки на участие в аукционе принимаются до 16 июня. Начальная цена лота — 31,1 млн руб.

Здание расположено на проспекте Ленина, д. 12, является частью Базарной площади, строительство которой проводилось Томской городской управой с 1893 по 1894 годы. «Здание обладает образцом торгового доходного дома начала ХХ века, имеет своеобразную архитектурно-декоративную трактовку в стиле модерн романтического направления», — говорится в аукционной документации.

Согласно акту технического осмотра, здание находится в удовлетворительном состоянии, требуется ремонт штукатурной отделки наружных стен и кровли. В настоящее время здание арендует местный предприниматель, который использует помещения под магазин. Договор аренды заключен до 1 июня 2026 года.

Лолита Белова