Член генсовета ЕР будет избираться в Госдуму в Новосибирской области

Член генерального совета «Единой России» (ЕР), Герой Российской Федерации Владимир Сайбель будет избираться в Госдуму РФ в Новосибирской области. Региональный комитет по проведению предварительного голосования принял его заявление.

«Если граждане нашей страны примут такое решение, что я действительно достоин представлять их интересы в Государственной думе, то приложу максимальные усилия, чтобы сделать все, что я могу во благо наших граждан, во благо наших ребят, участников, защитников Отечества и членов их семей»,— процитировала господина Сайбеля пресс-служба регионального отделения партии.

Звание Героя России Владимир Сайбель получил за участие в СВО. В 2023 году он получил тяжелое ранение, в 2024-м был избран в состав генсовета ЕР. Является координатором партийного направления «Поддержка участников СВО и членов их семей», работает заместителем начальника департамента социального развития ОАО «РЖД». Владимир Сайбель — выпускник кадровой федеральной программы «Время героев».

На предыдущих выборах в нижнюю палату Федерального собрания в 2021 году региональная группа партсписка ЕР объединила Новосибирскую и Омскую области. От нее в парламент прошли два депутата — москвич Александр Жуков и омич Игорь Антропенко.

К настоящему времени заявления на участие в праймериз по партсписку в Новосибирской области подали, в том числе, занимающий в Госдуме пост вице-спикера Александр Жуков, участники СВО Владимир Кутузов, Сергей Макаров, Виталий Насонов и Иван Маслов. В Омской области на попадание в партсписок кандидатов претендуют, среди прочих, спикер омского горсовета Владимир Корбут и Герой России, помощник губернатора Виталия Хоценко Андрей Тимошенко.

Валерий Лавский