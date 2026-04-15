Компания Marvel сократит 8% штата сотрудников

Компания Marvel, принадлежащая Disney, провела сокращения штата сотрудников в Marvel Entertainment в Нью-Йорке и Marvel Studios в Калифорнии. По словам источников Deadline, уволено до 8% штата.

Сокращения коснулись большинства подразделений компании, включая творческие отделы по производству фильмов, телепрограмм и комиксов, а также юридический и финансовый отделы. Наиболее значительными стали увольнения среди визуальных разработчиков. В нем останется лишь команда менеджеров, а художники будут привлекаться на проектной основе в качестве подрядчиков.

По информации The Wall Street Journal, Disney планирует сократить до 1 тыс. сотрудников в ближайшие недели. Большинство увольнений затронет недавно объединенный отдел маркетинга.

Влад Никифоров