Мэрия Красноярска требует от двух компаний передать муниципалитету 60 квартир

Арбитражный суд Красноярского края рассмотрит два иска мэрии Красноярска к ООО «Управляющая строительная компания "Сибиряк"» и ООО Специализированный застройщик "Сказочный город"». Горадминистрация требует от застройщиков передать в муниципальную собственность жилые помещения для предоставления гражданам, переселяемым из аварийного жилищного фонда.

Как указал истец, в сентябре 2024-го мэрия заключила с организациями соглашения об оказании содействия в реализации вопросов местного значения. Условия соглашений предполагали, что компании обязуются на безвозмездной основе передать в собственность муниципалитета квартиры. При этом администрация города обязалась выдать компаниям соответствующие разрешения на строительство.

Так, «УСК "Сибиряк"», согласно заявлению горадминистрации, необходимо было передать 40 квартир и три земельных участка, ООО «СЗ "Сказочный город"» — 41 квартиру. Договор предполагал поэтапные сроки передачи: по 25% от общего количества квартир — не позднее шести, 12, 18 и 24 месяцев со дня заключения соглашения. Передача осуществляется на основании договора пожертвования.

При этом организации не выполнили свою часть обязательств. На данный момент истек срок передачи 75% от общего согласованного количества квартир, говорится в обосновании требований мэрии Красноярска. В связи с этим горадминистрация требует от «УСК "Сибиряк"» передать в муниципальную собственность 30 квартир стоимостью более 159 млн руб., от СЗ «Сказочный город» — 30 квартир стоимостью более 126 млн руб. Общая стоимость обязательств по двум соглашениям составила свыше 400 млн руб.

