Челябинская область попала в топ-5 регионов по капитальному ремонту домов

В Челябинской области отремонтировано 124 жилых дома в первом квартале 2026 года. Регион стал одним из лидеров по этому показателю среди пяти субъектов РФ. Об этом сообщает Фонд развития территории.

Помимо Челябинской области, в топ-5 вошли Свердловская область (отремонтировано 380 домов), Башкортостан (132 дома), Волгоградская область (173 дома) и Краснодарский край (132 дома).

Всего в России строительно-монтажные работы за три месяца провели в 2976 жилых домах общей площадью 10,2 млн кв. м.

Ольга Воробьева