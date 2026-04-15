На 6,5 года осудили подростка, готовившего пустить под откос поезд под Томском

2-й Восточный окружной военный суд приговорил к 6,5 года исправительной колонии несовершеннолетнего жителя Томска, признав его виновным в государственной измене (ст. 275 УК РФ) и покушении на теракт (ст. 30, ст. 205 УК РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам суда, подросток разделял идеи анархической организации, ставящей целью смену действующего в РФ конституционного строя. Через интернет он установил общение с представителем этой политической организации. Одновременно он наладил контакт с украинскими спецслужбами, которые предложили ему за деньги совершить теракт на железнодорожных путях, постоянно используемых для транспортировки химических и взрывоопасных грузов. Когда подросток ответил согласием, его проинструктировали о мерах безопасности и конспирации.

Молодой человек, по версии следствия, подыскал место будущего теракта, сфотографировал, после чего согласовал его с куратором из СБУ и представителем анархического движения. От себя он подготовил сообщение с требованиями изменить конституционный строй, территориальную целостность России и руководство страны. Заявление он собирался опубликовать в интернете после теракта.

25 апреля 2025 года молодой человек при помощи инструментов снял соединяющие между собой рельсы накладки, тем самым, считает следствие, создав условия для схода с рельсов железнодорожного транспорта. «Однако преступный умысел не был доведен до конца, поскольку повреждение целостности железнодорожного полотна было своевременно обнаружено и ликвидировано соответствующей службой», — указывается в сообщении военсуда.

Илья Николаев