Reuters: в ДР Конго до конца недели доставят высланных из США мигрантов
ДР Конго 17 апреля примет первых мигрантов, депортированных из США, пишет Reuters со ссылкой на источники. По информации агентства, численность группы составит от 37 до 45 человек. Людей разместят в отеле недалеко от главного аэропорта Киншасы.
Как уточняет агентство, мигранты имеют гражданство третьих стран, в том числе Южной и Центральной Америк. Они будут первыми, кого доставят в ДР Конго в рамках заключенного соглашения с США. Оно стало предметом критики со стороны правозащитных организаций и оппозиционных политиков в ДР Конго.
О соглашении стало известно в начале апреля. Договоренности возникли на почве реализации мирного договора между ДР Конго и Руандой, подписанного при посредничестве США. Сделка также включает доступ США к конголезским полезным ископаемым.