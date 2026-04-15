NHK: Япония выделит странам АСЕАН $10 млрд на закупку нефти

Правительство Японии решило выделить странам-членам Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) $10 млрд на закупку нефти для поддержки производства медицинских изделий, сообщает NHK со ссылкой на источники.

Как уточняет телеканал, Япония заинтересована в сохранении производства медизделий в этих странах и обеспечении бесперебойных поставок. Они необходимы в том числе при проведении диализа и выпуске медицинских перчаток. Финансирование пойдет через Японский банк международного сотрудничества (JBIC).

Премьер-министр Японии Санаэ Такаити должна объявить о решении во время онлайн-саммита с участниками Азиатского сообщества нулевого уровня выбросов (AZEC). Он назначен на 15 апреля.

Также, по информации NHK, Япония поделится с АСЕАН своим опытом в организации крупных систем хранения нефти. Страна начала накапливать запасы нефти в 1978 году. По состоянию на конец декабря 2025 года, их объем составлял 470 млн баррелей, чего должно хватить примерно на 254 дня. Опыт Японии в создании и сохранении резервов вызывает большой интерес, поскольку ее зависимость от поставок сырой нефти с Ближнего Востока крайне высока — это более 90% импорта.

