Второе уголовное дело в отношении бывшего вице-мэра Владивостока направили в суд

Прокуратура Приморья утвердила обвинительное заключение по второму уголовному делу в отношении Натальи Соколовой — бывшего директора департамента земельных и имущественных отношений Приморского края и первого вице-мэра Владивостока. Она обвиняется в превышении должностных полномочий.

По версии следствия, в 2016 году Наталья Соколова, которая тогда возглавляла департамент, решила передать земельный участок площадью 2400 кв. м во Владивостоке в общую долевую собственность членов гаражно-строительного кооператива «Свет-1» по льготной цене. Она составляла 5% от кадастровой стоимости. Выкупная цена участка составила более 650 тыс. руб. при реальной стоимости свыше 13 млн руб. Затем земля была продана ООО «Инвестиционно-строительная компания “Система”» за 260 млн руб. под застройку.

«По аналогичной схеме незаконно отчужден земельный участок на улице Нерчинской во Владивостоке общей площадью более 4,2 тыс. кв. м»,— сообщила прокуратура Приморья. Совокупный ущерб бюджету Владивостока по этим двум эпизодам следствие оценивает в более чем 28,5 млн руб.

Одновременно продолжается судебный процесс по первому уголовному делу в отношении Натальи Соколовой. Экс-чиновнице вменяют вину в превышении должностных полномочий и получении взятки. В частности, по версии следствия, с февраля 2015 по сентябрь 2016 года госпожа Соколова незаконно «издала распоряжение о предоставлении подконтрольному обвиняемому в руководстве банды ''Трифоновские'' Александру Ясину юридическому лицу земельного участка на улице Спортивная в городе Владивостоке».

Наталья Соколова занимала пост директора департамента в администрации Приморья с 2012 по 2016 год. В декабре 2016-го бывший губернатор края Владимир Миклушевский уволил ее. Позднее госпожа Соколова получила пост первого вице-мэра в команде главы Владивостока Олега Гуменюка, который возглавлял город с 2018 по 2021 год.

