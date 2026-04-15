Сергей Лавров встретился с Си Цзиньпином

Министр иностранных дел России Сергей Лавров, который находится в Пекине, встретился с председателем КНР Си Цзиньпином, передает «Синьхуа». «РИА Новости» уточняет, что встреча проходит в Доме народных собраний.

Визит господина Лаврова в Китай продолжается с 14 по 15 апреля. В первый день поездки он провел переговоры с главой МИД Китая Ван И.

В феврале Си Цзиньпин пригласил прилететь в Китай президента России Владимира Путина. По информации «Ведомостей», визит запланирован на вторую половину мая.