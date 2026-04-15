Омский «Авангард» уступил ЦСКА в четвертом матче серии плей-офф

Четвертьфинальная серия Кубка Гагарина Континентальной хоккейной лиги с участием омского «Авангарда» и московского ЦСКА возвращается в Омск. В ее четвертом матче, состоявшемся в Москве 14 апреля, сильнее оказались хозяева.

Единственную шайбу «Авангарда» в этой игре провел Марсель Ибрагимов. В первом периоде он сравнял счет броском от синей линии. Армейцы добивались успеха трижды, в итоге выиграв матч 3:1. Такой же счет установился и в серии, но в пользу сибиряков.

Пятый матч пройдет в Омске 16 апреля. В случае победы «Авангарда» он может стать последним в серии.

Валерий Лавский