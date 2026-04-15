Девушку из Петербурга задержали за фото кулича рядом с секс-игрушкой

В Санкт-Петербурге задержана 20-летняя девушка, которая опубликовала в Telegram-канале фотографию кулича рядом с секс-игрушкой. Ранее в отношении нее возбудили уголовное дело об оскорблении чувств верующих (ч. 1 ст. 148 УК РФ).

Как сообщила пресс-служба СКР, в ближайшее время задержанной девушке предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Там добавили, что следственные действия по уголовному делу продолжаются.

Девушке грозит до одного года лишения свободы.

13 апреля в Москве задержали сотрудницу кальян-бара Kisski Ксению Широкову. Она сделала из кулича чашу для кальяна и выложила видео об этом в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). В отношении девушки также возбуждено уголовное дело об оскорблении чувств верующих.