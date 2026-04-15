WSJ: более 20 судов прошли через Ормузский пролив за сутки

Более 20 коммерческих судов пересекли Ормузский пролив за прошедшие сутки, пишет The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники. Газета уточняет, что среди них есть танкеры, сухогрузы и контейнеровозы.

В то же время Центральное командование ВС США заявило, что за прошедшие 24 часа ни одно судно, вышедшее из портов Ирана, не прорвало блокаду. Там уточнили, что шесть торговых судов изменили курс и вернулись в иранский порт.

11 апреля США и Иран провели переговоры, на которых не смогли достичь соглашения. На следующий день президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива. Она начала действовать 13 апреля.