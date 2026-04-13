Замглавы политического совета «Хезболлы» выступил против переговоров с Израилем

Заместитель главы политического совета ливанского движения «Хезболла» Махмуд Комати заявил, что движение выступает против прямых контактов с Израилем.

«Мы категорически отвергаем прямые переговоры между Ливаном и израильским противником и совершенно их не принимаем»,— сказал замглавы политического совета в разговоре с «РИА Новости».

По его словам, нынешнее прекращение огня в Ливане стало возможным именно благодаря Ирану. Именно твердая позиция Тегерана заставила США и Израиль пойти на переговоры по ливанскому урегулированию, считает представитель «Хезболлы».

Саудовский телеканал Al Hadath со ссылкой на ливанский источник сообщал, что переговоры между Ливаном и Израилем намечены на 14 апреля. При этом США предоставили Ливану гарантии, что израильские удары по Бейруту не возобновятся до начала диалога.