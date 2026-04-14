Бывшего главу МИД Киргизии обвинили в злоупотреблении должностным положением

МВД Киргизии сообщило о предъявлении обвинения бывшему министру иностранных дел республики Чингизу Айдарбекову по делу о злоупотреблении должностным положением. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Чингиз Айдарбеков возглавлял МИД Киргизии с 2018 по 2020 год. По данным ведомства, в период работы в министерстве он действовал в сговоре с отдельными сотрудниками и допустил нарушения при использовании бюджетных средств.

Речь идет о завышении затрат, списании имущества и денежных средств без надлежащего оформления, а также об использовании недостоверных документов. Следствие также указало на факты присвоения денег, в том числе через аффилированные структуры.