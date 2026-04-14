«Локомотив» обыграл «Салават Юлаев» и вышел в полуфинал плей-офф КХЛ

Ярославский ХК «Локомотив» обыграл на выезде «Салават Юлаев», тем самым одержав четвертую победу над уфимской командой в четвертьфинальной серии плей-офф КХЛ. Таким образом, «Локомотив» вышел в полуфинал.

По ходу первого периода у обеих команд были проблемы с дисциплиной: «Салават» заработал три удаления, «Локомотив» — два. При этом ярославцы владели инициативой, выстояли в меньшинстве и смогли забить в большинстве: на 6-й минуте отличился Рихард Паник. Стартовый отрезок завершился с минимальным преимуществом гостей.

Во втором периоде на 35-й минуте матча ярославцы выиграли вбрасывание, шайба отскочила к нападающему «Локомотива» Артуру Каюмову, и тот сразу отправил ее в ворота вратаря «Салавата» Семена Вязового. Вторая двадцатиминутка тоже завершилась в пользу «железнодорожников», но уже с большим отрывом.

В третьем периоде были забиты две шайбы, и обе на счету гостей: за 1,5 минуты до финальной сирены форвард «Локомотива» Александр Радулов отправил шайбу в пустые ворота соперника, на последней минуте в большинстве забил защитник Алексей Береглазов. Счет по итогам матча — 0:4, по итогам серии — 0-4.

Наиболее вероятный соперник «Локомотива» в полуфинале — омский «Авангард».

Алла Чижова