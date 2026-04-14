Два человека пострадали из-за пожара на пороховом заводе в Казани

При пожаре на Казанском пороховом заводе пострадали два человека, сообщили «Ъ Волга-Урал» в пресс-службе Минздрава республики.

Пострадавшие находятся в состоянии различной степени тяжести, их госпитализировали в Республиканскую клиническую больницу и Городскую клиническую больницу №7.

О происшествии стало известно вечером 14 апреля. На заводе произошел пожар, а вследствие — и обрушение конструкции. В пресс-службе главы республики отметили, что причина носит техногенный характер. Технологический процесс производства при этом не останавливался.

Влас Северин