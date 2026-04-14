Законопроект о покупке «красивых» автомобильных номеров вернули на доработку

Комитет Государственной Думы по транспорту вернул на доработку законопроект о покупке «красивых» автомобильных номеров. Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель председателя комитета Павел Федяев.

По словам господина Федяева, документ не отвечает на ключевые вопросы: какие номера считать «красивыми», как формировать тарифы и кто будет администрировать систему. Не определено, куда направят средства и как изменится статус номера при продаже или утилизации автомобиля.

Законопроект подготовили депутаты фракции «Новые люди». Документ предполагает возможность резервирования «красивых» номеров через портал госуслуг, при этом стоимость должна зависеть от сочетаний букв и цифр. Авторы инициативы оценивали потенциальные поступления в бюджет на уровне до 25 млрд руб. ежегодно.

Подробнее — в материале «Ъ» «"Красивые" номера уходят в портал».