Деятелю «Русской весны» вменяют дискредитацию армии

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму (Центр «Э») ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали Александра Васьковского, бывшего депутата Верховного совета Донецкой Народной Республики (ДНР), Z-блогера и главу Независимого профсоюза шахтеров Донбасса. Ему вменяется ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (дискредитация использования Вооруженных сил РФ, наказание — штраф от 30 до 50 тыс. рублей). Поводом стали две публикации в его Telegram-канале «Из Донецка разгорится пламя», датированные 5 января 2024 года.

53-летнего Александра Васьковского задержали рано утром 13 апреля, об этом стало известно вечером того же дня. Первое сообщение появилось в его Telegram-канале, где был указан контакт дочери блогера. Вечером в канале опубликовали фрагмент протокола, составленного сотрудниками Центра «Э» ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Согласно документу, в ходе мониторинга интернета оперативники выявили два поста от 5 января 2024 года, которые, по мнению следствия, содержат признаки дискредитации армии.

В первой публикации блогер комментировал видеозапись лекции бывшего ректора СПбГАУ Виктора Ефимова, которую тот читал для руководства общественного движения «Донецкая республика». Господин Васьковский, в частности, писал о коррупции в российских структурах на территории ДНР и критиковал партию «Единая Россия». В протоколе его высказывания квалифицированы как формирование образа российского военно-гражданского управления на территории ДНР как «коррупционного и антинародного». Пост набрал 1500 просмотров, 35 реакций и семь комментариев.

Во второй публикации Александр Васьковский критиковал предложение главы Чечни Рамзана Кадырова, когда тот предлагал властям США снять санкции с его родственников в обмен на украинских военнопленных. Как указано в протоколе, по мнению следствия, тезисы направлены на формирование негативного отношения к участию ВС РФ в специальной военной операции и подрыв морального духа военнослужащих. Охват второй публикации — 2000 просмотров, 52 реакции, 21 комментарий.

В основу протокола легло лингвистическое заключение, подготовленное доктором философских наук, профессором Российского государственного педагогического университета им. А. И. Герцена Александром Прилуцким. Эксперт пришел к выводу, что общественное движение «Донецкая республика» является социальной группой, которую Васьковский оскорбил. Кроме того, в действиях блогера усмотрено неуважение к армейским командирам.

Сам господин Васьковский выступил с резкой критикой экспертизы. В своем канале он подверг сомнению, что господин Прилуцкий является «экспертом по ДНР» и знает что-либо про ОД «Донецкая республика». Блогер также заявил о намерении добиваться привлечения эксперта к ответственности, однако не уточнил, по какой статье.

Александр Васьковский родился 31 декабря 1972 года в Донецке. По образованию техник-горняк по специальности «Горная автоматика», два года отработал на шахте. В 2014 году, после начала вооруженного конфликта на востоке Украины, он поддержал пророссийские силы и вошел в состав так называемого временного правительства ДНР. Затем он стал председателем комитета по транспорту Верховного совета ДНР, а с апреля 2017 года исполнял обязанности председателя Верховного совета ДНР. Позже господин Васьковский переехал в Санкт-Петербург, но сохранил активность в донбасских делах. Он является организатором и сопредседателем Независимого профсоюза шахтеров Донбасса. В 2019 году эта структура провела резонансную забастовку на шахте «Комсомольская» в городе Антрацит (ЛНР). Тогда 119 горняков спустились в забой и отказывались подниматься на поверхность в течение восьми суток, требуя погашения многомесячной задолженности по заработной плате. Под давлением забастовщиков руководство шахты выплатило долги.

Александр Васьковский также известен как автор книги «Из Донецка разгорится пламя» — под таким же названием ведет свой Telegram-канал. Канал позиционируется как ресурс, освещающий события в Донбассе с критической точки зрения. На момент задержания канал имел несколько десятков тысяч подписчиков.

Незадолго до задержания он публиковал посты, которые также могли привлечь внимание силовиков. 3 апреля блогер писал о провале кампании по набору студентов в беспилотные войска, утверждая, что власти вынуждены обращаться к работникам бюджетной сферы и промышленности. А 10 апреля в канале появился пост о протестах китайских рабочих в Комсомольске-на-Амуре, где господин Васьковский критиковал российские власти и призывал «пролетариев всех стран объединяться».

В 2025 году несколько Z-блогеров были оштрафованы за публикации о коррупции в Минобороны, нехватке снаряжения и проблемах с мобилизацией. Так, в ноябре 2025 года Геленджикский городской суд оштрафовал на 30 тыс. рублей Оксану Кобелеву, автора Telegram-канала «Охранота V ватнике». Поводом стал пост с видеозаписью командира спецназа «Ахмат» Апти Алаудинова и текст под ним, который суд посчитал дискредитирующим ВС РФ. Еще один известный активист, бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, в феврале 2026 года также стал фигурантом административного дела по той же статье. Протокол в отношении него был зарегистрирован Таганским районным судом Москвы, причем сам Губарев связал его с доносом все того же Апти Алаудинова. Военный блогер Роман Алехин и вовсе попал в реестр иностранных агентов в сентябре 2025 года. Ему вменили «формирование негативного образа» российских военнослужащих. Сам Алехин (внесен в реестр иностранных агентов) объяснил это тем, что делал репосты материалов других иноагентов с целью их оспорить. Еще один заметный участник событий 2014 года, Игорь Стрелков, в январе 2024 года был приговорен к четырем годам колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремистской деятельности.

Полина Пучкова