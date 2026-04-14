Инвесторы просят Юрия Трутнева поддержать строительство платных дорог в ДФО без бесплатных дублеров

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) обратилась к вице-премьеру Юрию Трутневу с просьбой разрешить строительство платных автомобильных дорог на Дальнем Востоке без обязательной бесплатной альтернативы. В организации считают, что ограничение нужно снять для развития дорожной сети территории, где из-за экстремального климата и сложных геологических условий сложно вести строительство и привлекать инвестиции.

Действующее законодательство требует, чтобы у любой платной трассы был бесплатный дублер длиной не более трех размеров платного участка. Исключения сделаны для районов Крайнего Севера, где допускается строительство платных дорог без альтернативы, а также для объектов, более чем наполовину состоящих из искусственных сооружений.

По такой схеме, в частности, был открыт для движения платный мост через реку Пур в ЯНАО — бесплатной альтернативы у него нет, владельцам большегрузов проезд обходится от 850 до 100 тыс. руб. в зависимости от категории и массы транспортного средства. В том же ЯНАО по аналогичной схеме — без бесплатного дублера — сейчас строится дорога от поселка Харп до Горнолыжного центра. АИИК предлагает распространить аналогичный подход на весь Дальневосточный федеральный округ, ссылаясь на данные правительства: более 1,2 тыс. местных населенных пунктов не имеют круглогодичной связи с остальной дорожной сетью.

В аппарате вице-премьера подтвердили получение обращения, отметив, что Юрий Трутнев считает требование законодательства о«боснованным и защищающим права граждан». Глава думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов назвал инициативу заслуживающей внимания, но нуждающейся в серьезной проработке. По его мнению, условия в разных дальневосточных регионах несопоставимы, и необходимо оценить риски роста цен на товары из-за платного проезда. В Минтрансе и «Автодоре» инициативу пока не комментировали.

