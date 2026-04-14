Платные дороги обойдутся без дублера

Ассоциация инфраструктурных инвесторов и кредиторов предложила разрешить строить платные дороги без бесплатной альтернативы — соответствующее обращение направлено вице-премьеру Юрию Трутневу. Организация считает, что ограничение нужно снять для развития дорожной сети дальневосточных регионов, где из-за «экстремального» климата и сложных геологических условий в принципе сложно вести какое-либо строительство и привлекать инвестиции. Если власти инициативу поддержат, новое правило позволит переводить в платный режим в Дальневосточном федеральном округе и уже существующие дороги после реконструкции. Мнения экспертов по поводу инициативы разделились. Вице-премьер Юрий Трутнев заявил “Ъ”, что существующее правило об обязательном дублере является «обоснованным и защищающим права граждан».

Такая дорога могла бы стать предметом обсуждения правительственной комиссии по вопросам развития ДФО

Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Такая дорога могла бы стать предметом обсуждения правительственной комиссии по вопросам развития ДФО

“Ъ” ознакомился с обращением Ассоциации инфраструктурных инвесторов и кредиторов (АИИК) к вице-премьеру Юрию Трутневу с предложением поддержать инициативу организации — изменить законодательство, регулирующее строительство платных автотрасс. Сейчас платная дорога может быть построена только при наличии бесплатного дублера, длина которого не превышает в три раза размер платного участка.

К примеру, для М-11 «Нева» бесплатной альтернативой является М-10 «Россия», для М-12 «Восток» — М-7 «Волга». Исключение сделано для случаев, когда платная магистраль на 50% состоит из мостов, тоннелей и путепроводов, а также для районов Крайнего Севера при условии, что она проходит за городом, а деньги за проезд взимаются только с грузовиков. В 2020 году был открыт для движения платный мост через реку Пур в ЯНАО — бесплатной альтернативы у него нет, владельцам большегрузов проезд обходится от 850 до 100 тыс. руб. в зависимости от категории и массы транспортного средства. В том же ЯНАО по аналогичной схеме — без бесплатного дублера — сейчас строится дорога от поселка Харп до Горнолыжного центра.

АИИК предлагает распространить аналогичную схему на территорию Дальневосточного федерального округа (ДФО) — соответствующий законопроект уже подготовлен.

Организация ссылается на данные правительства РФ, согласно которым более 1,2 тыс. населенных пунктов в дальневосточных регионах не имеют связи с остальной автодорожной сетью.

Также существует утвержденная кабмином программа социально-экономического развития территории до 2035 года. Одной из ее задач, напоминает ассоциация, является ремонт более 10 тыс. местных дорог.

Опыт применения «особого» регулирования строительства платных дорог на Крайнем Севере показал, что можно привлечь внебюджетное финансирование на 150 млрд руб., посчитала компания «Автобан-Инвест» (инициатор предложенных изменений).

«Для значительной части территорий Дальнего Востока характерны сходные с районами Крайнего Севера условия, в том числе экстремальный климат, сложные геологические и природные условия, малая плотность населения, разобщенность населенных пунктов,— говорится в материалах АИИК.

— Указанные факторы приводят к удорожанию строительства и эксплуатации инфраструктуры, коротким строительным сезонам и более длительным срокам окупаемости проектов по сравнению с центральными регионами».

При необходимости строительства или реконструкции объектов для «бесплатного альтернативного проезда» проект становится «труднореализуемым» без господдержки. Распространение правовой модели Крайнего Севера на ДФО позволит привлечь около 1,5 трлн руб. инвестиций в автодорожные проекты, добавили в АИИК. В материалах к обращению организация отмечает, что в большинстве зарубежных стран применяемого в РФ ограничения (об обязательности бесплатного дублера) нет — оно применяется лишь в Новой Зеландии и провинции Альберта в Канаде.

Если власти поддержат идею, правило коснется не только строительства новых дорог, но и существующих трасс с последующим введением платного проезда. Такой опыт уже есть у «Автодора»: после реконструкции и расширения участков трасс М-4 «Дон», М-1 «Беларусь» и М-3 «Украина» они переводились в платный режим.

В пресс-службе Юрия Трутнева “Ъ” подтвердили получение обращения, передав комментарий вице-премьера: «Считаю требование законодательства о возможности создания платных автомобильных дорог только в случае обеспечения альтернативного бесплатного маршрута обоснованным и защищающим права граждан». В Минтрансе России и госкомпании «Автодор» инициативу АИИК не прокомментировали.

Председатель думского комитета по развитию Дальнего Востока и Арктики Николай Харитонов заявил “Ъ”, что инициатива в целом заслуживает внимания, но «нуждается в серьезной проработке»: «Такой подход для Дальнего Востока в принципе мог бы быть применен, но с отдельными оговорками. Во-первых, условия строительства в Приморском крае, на Чукотке и даже внутри Якутии, Амурской области несопоставимы. Во-вторых, нужно просчитать риски: как провоз по платным дорогам отразится в конечном итоге на стоимости продовольствия для населения». Когда закон принимался для Крайнего Севера, напомнил парламентарий, речь шла о конкретных проектах промышленного развития. «Решением этого вопроса могло бы стать обсуждение и одобрение каждого конкретного проекта по строительству такой платной дороги в рамках правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока»,— предложил депутат.

По данным Росстата за 2024 год, общая протяженность дорог в ДФО составляет 129,2 тыс. км, из которых 11,2 тыс. км — федеральные, 47,5 тыс. км — региональные или межмуниципальные и 70,4 тыс. км — местные. По показателю плотности дорог с твердым покрытием на 1 тыс. кв. км территории этот округ занимает последнее место среди всех.

Территорию Дальнего Востока можно условно поделить на северную (малоосвоенную) и южную части, где инфраструктура существует, говорит директор Центра исследований «Умного города» факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Константин Трофименко. На «неосвоенной» части государству следует создавать новую, но все же бесплатную дорожную сеть, считает эксперт. Она будет стимулировать развитие всей территории за счет появления связей между населенными пунктами. В южной части ДФО, считает Константин Трофименко, платные дороги могут быть, но требование о бесплатном дублере должно сохраняться с учетом уже существующей региональной дорожной сети, которая может выполнять роль альтернативы.

«Гипотетически инициатива может несколько ускорить строительство автодорог на Дальнем Востоке, но кардинально не изменит ситуацию»,— отмечает директор научно-исследовательского центра пространственного анализа и региональной диагностики Президентской академии Дмитрий Землянский. По его мнению, «перспективными для инвесторов» могут быть только отдельные участки вблизи крупнейших городов в регионах. «В целом на Дальнем Востоке расстояния между городами больше, а потенциальный трафик существенно меньше, чем в европейской части страны. Поэтому ожидать большого потока таких проектов не стоит. Важно, чтобы вслед за инициативой не последовал запрос на государственную поддержку строительства частных автодорог на Дальнем Востоке»,— заключил эксперт.

Иван Буранов