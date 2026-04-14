Белгородский губернатор перестал публиковать видеообращения на фоне возможной отставки

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков, о возможной отставке которого на прошлой неделе говорили источники “Ъ” и ряда других СМИ, перестал активно вести свои соцсети. 13 апреля он впервые не опубликовал утреннее обращение к жителям, заметил “Ъ”. Еженедельное совещание в правительстве региона прошло без прямой трансляции — господин Гладков ограничился текстовым сообщением по его итогам. Вечером он не провел свой традиционный эфир «10 вопросов губернатору». 14 апреля видеозаписей с участием главы региона в его соцсетях также не появлялось.

На фоне «пропажи» медийно активного губернатора из соцсетей пользователи «ВКонтакте» стали просить Вячеслава Гладкова прокомментировать слухи о его отставке. Комментарии на данный момент остаются без ответа.

14 апреля местные Telegram-каналы и СМИ также сообщили о возможном увольнении из правительства области нескольких крупных чиновников. Так, по информации блогера Андрея Маликова, заявления написали вице-губернатор Александр Лоренц и министр общественных коммуникаций Оксана Тарантова. Как пишет издание «Площадь», пост также может оставить министр ЖКХ Алексей Ботвиньев. В правительстве эту информацию не комментируют.

На прошлой неделе источники “Ъ” сообщили, что в ближайшее время господин Гладков может покинуть пост. В качестве кандидата на его замену они называли генерал-майора Александра Шуваева, который принимал участие в СВО, а с января работает вице-губернатором Иркутской области.

Сергей Толмачев, Воронеж