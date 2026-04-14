Водоканалы и медучреждения в Запорожской области перевели на резервное питание

Все водоканалы и медицинские учреждения Запорожской области перевели на резервные источники питания из-за отсутствия электричества в регионе после атак вооруженных сил Украины, сообщил губернатор области Евгений Балицкий.

По его словам, на данный момент электроснабжение полностью или частично отсутствует в пяти муниципальных образованиях. «Водоканалы переведены на резервные источники питания. Давление в водопроводных сетях остается низким. Администрации муниципальных округов на время ремонтных работ продолжают обеспечивать подвоз воды населению, приведены в рабочее состояние поливочные краны»,— уточнил губернатор.

Он сообщил, что на резервных источниках питания работают все медицинские организации, экстренная и неотложная помощь оказывается в полном объеме.

По информации властей Запорожской области, ВСУ нанесли утром 14 апреля массированный удар по энергетической системе региона, спровоцировав отключения света и воды в населенных пунктах. Город Каменка-Днепровская полностью остался без водоснабжения.

