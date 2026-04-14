Часть Запорожья осталась без света и воды

Вооруженные силы Украины нанесли очередной удар по энергетической системе Запорожской области, сообщил губернатор Евгений Балицкий. Это спровоцировало отключение света и воды в нескольких муниципалитетах.

«В результате массированных атак на энергосистему Запорожской области поврежден ряд энергетических объектов. Фиксируем частичное отключение электроснабжения в регионе»,— уточнил губернатор. По его словам, энергетики работают в усиленном режиме для устранения повреждений.

Без водоснабжения также остался город Каменка-Днепровская. По информации местных властей, беспилотник попал в водозаборную станцию. Это спровоцировало пожар в здании станции. На месте происшествия находятся чрезвычайные службы. Из-за высокой опасности повторной атаки службы пока не могут приступить к работе.

Александр Дремлюгин, Симферополь