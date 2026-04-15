Выручка «Леста Игр» выросла на 17% при сокращении прибыли

“Ъ” проанализировал финансовые показатели ведущих российских видеоигровых студий и издателей за 2025 год. У студии «Леста Игры» («Мир танков», «Мир кораблей») выручка увеличилась на 17%, до 29 млрд руб., однако чистая прибыль сократилась на 9,2%, до 10,1 млрд руб. В компании объяснили это утратой ИТ-льгот после перехода под контроль Росимущества, что привело к начислению налога на прибыль в размере 3,26 млрд руб., отсутствовавшего годом ранее.

Издатель Astrum Entertainment показал сокращение выручки на 32%, до 3,3 млрд руб., но при этом его чистая прибыль выросла в восемь раз, достигнув 5,1 млрд руб. Его структура «Аструм Лаб» увеличила выручку на 13,5%, до 5 млрд руб., а чистую прибыль — на 19%, до 2,3 млрд руб. Разработчик гоночных игр CarX Technologies потерял 11,7% выручки (2 млрд руб.) и 30,4% чистой прибыли (878,7 млн руб.). «Фогейм» (входит в «Мир Хобби») показал выручку 2,2 млрд руб. и чистую прибыль 352,3 млн руб., тогда как годом ранее фиксировался убыток.

Согласно прогнозу Агентства стратегических инициатив, объем российского рынка видеоигр в 2025 году достиг 208 млрд руб., а к 2030 году может вырасти до 271 млрд руб. Аналитики связывают неравномерность доходов с ростом конкуренции и удорожанием разработки (затраты выросли до 30%), а также с насыщением спроса в отдельных сегментах. При этом до 70% игроков не чувствительны к повышению цен, что позволяет компаниям поддерживать выручку за счет увеличения стоимости услуг.

