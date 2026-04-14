Чеченская стройфирма подала иск на 70 млн к воронежскому авиазаводу

В Арбитражном суде Воронежской области принят к производству иск грозненского ООО «Строй Ист Инвест» к АО «Ил» о взыскании задолженности в размере 70,4 млн руб. Судя по документам в картотеке дел, долг относится к обязательствам по контракту на реконструкцию объекта капитального строительства на территории воронежского авиазавода (ВАСО, филиал АО «Ил», входит в подконтрольное «Ростеху» ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация», ОАК). Суть требований не раскрывается. Заседание по делу назначено на 28 мая.

По данным ЕИС «Закупки», контракт на «выполнение работ по реконструкции объекта капитального строительства в рамках проекта В42052» с чеченской компанией заключили 28 мая 2025 года. Стоимость соглашения составила 660,5 млн руб. при максимальной цене контракта 717,8 млн. Однако в системе есть пометка, что контракт был расторгнут.

ООО «Строй Ист Инвест» зарегистрировано в Грозном и работает с мая 2008 года. Основной вид деятельности — строительство жилых и нежилых зданий. Уставный капитал предприятия составляет 20,5 тыс. руб. Генеральным директором с января 2026-го года является Муса Аушев, который также выступает единственным учредителем фирмы. В 2025 году выручка ООО «Строй Ист Инвест» составила 49 млн руб., что на 93% ниже показателя 2024 года (734 млн). Чистая прибыль сократилась с 1,2 млн до 525 тыс. руб. С 27 февраля 2026-го организация состоит в реестре недобросовестных поставщиков. Причина — расторжение контракта.

Как сообщал «Ъ-Черноземье», летом прошлого года Инвестиционно-строительный центр, входящий в структуру администрации Тамбова, заключил с ООО «Строй ист инвест» договор на ремонт школы №22 в областном центре. Стоимость контракта составила 148,9 млн руб.

Денис Данилов