Криптовалютчиков накажут рублем

Госдума на заседании 14 апреля одобрила в первом чтении поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП) о штрафах за нелегальный майнинг цифровой валюты. Технические подробности этого процесса депутатов не очень интересовали, зато их беспокоило, не попадут ли под новые санкции добросовестные предприниматели, которые честно передали свои данные в реестр майнеров.

Законопроект внесли в Думу 19 января четыре председателя думских комитетов: единороссы Николай Шульгинов (комитет по энергетике), Василий Пискарев (по безопасности), Сергей Пахомов (по строительству и ЖКХ) и представитель «Справедливой России» Анатолий Аксаков (по финансовому рынку). В пояснительной записке они указывают, что в России на конец 2025 года было выявлено 197 тыс. майнинговых ферм, что на 44% больше, чем годом ранее. «Повышенное потребление электрической энергии нелегальными майнерами создает угрозу безопасности граждан и надежности энергосистемы, а также влечет целый ряд негативных социальных и экономических последствий»,— отмечают депутаты.

Они также приводят оценки экспертов, согласно которым нелегальный майнинг ежегодно наносит российской экономике ущерб на сумму более 10 млрд руб. из-за потерь в энергосекторе и до 9,6 млрд руб. по причине уклонения от уплаты налогов.

В связи с этим авторы предлагают дополнить КоАП поправками о штрафах за нелегальный майнинг цифровой валюты. Их размер составит от минимальных 100 тыс. руб. для граждан до максимальных 10 млн руб. для юрлиц (при повторном нарушении).

Представляя законопроект, Николай Шульгинов напомнил депутатам, что понятие «майнинг цифровой валюты» было закреплено в законодательстве еще в 2024 году, но ответственность за несоблюдение требований к этому процессу до сих пор не установлена. Тогда же, 1 ноября 2024 года, были запущены реестры майнеров цифровой валюты и операторов майнинговой инфраструктуры на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС).

По словам господина Шульгинова, нелегальный майнинг «маскируется сегодня под бытовое потребление электроэнергии». В отдельных регионах, например в Хакасии, Иркутской области, на Северном Кавказе, тарифы на электроэнергию низкие, что создает для майнеров привлекательные условия. В результате «возникает дефицит электрической мощности». При этом «майнинг-фермы не создают значимого количества рабочих мест, их потенциальный вклад в ВВП регионов минимален», подчеркнул глава комитета.

Господин Шульгинов заявил, что следующим шагом в борьбе с нелегальным майнингом должно стать ужесточение ответственности вплоть до уголовной (соответствующий законопроект правительство внесло в Думу в конце марта).

Претензии к законопроекту выдвинули представители двух оппозиционных фракций. Антон Ткачев («Новые люди») согласился с необходимостью привлекать к ответственности тех, кто «реально ворует электричество», но ему не понравились санкции для предпринимателей, включая дисквалификацию на 90 дней, за непредставление в ФНС информации о выпущенной цифровой валюте. По его мнению, легальных майнеров тоже могут наказывать из-за «любой бухгалтерской ошибки». «Максимальная жесткость не совсем понятна, когда мы долгое время пытались вытащить отрасль в белый свет»,— посетовал депутат. При таком подходе присутствие бизнесмена в реестре майнеров уже само по себе даст государству наводку, «кого нужно раскулачивать», опасается господин Ткачев.

Коммунисты не будут голосовать за законопроект, поскольку он «все-таки сырой, хотя, возможно, и нужен», заявил Юрий Синельщиков (КПРФ). «Понятно, что правительство почти всегда поддерживает увеличение штрафов, потому что это денежки в бюджет»,— отметил депутат. Он также не согласился с увеличением сроков давности по этим нарушениям до 12 месяцев, поскольку «непонятно, что там расследовать». Наоборот, сроки давности по различным составам нужно сокращать, уверен господин Синельщиков: «Ведь у нас развивается связь, транспорт, электроника. Все позволяет проводить расследования намного короче — нет, у нас их, наоборот, увеличивают».

Комментируя прозвучавшую критику, Николай Шульгинов предположил, что «выступающие не до конца поняли общественную опасность таких деяний», и напомнил, что «майнинги зачастую препятствуют подключению потребителей». Молчаливое думское большинство с этим согласилось, и поправки в КоАП поддержали 343 депутата при пяти против и 14 воздержавшихся.

Ксения Веретенникова