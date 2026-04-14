Одобрение займов в МФО упало до минимума с 2022 года

В первом квартале 2026 года уровень одобрения микрозаймов в России снизился до минимальных значений с начала 2022 года. Основной причиной стало ужесточение требований к заемщикам, включая обязательное документальное подтверждение доходов, что уже привело к сокращению клиентской базы и рискам падения объемов выдач.

По оценкам СРО «МиР», доля одобрений для новых клиентов за квартал снизилась на 3 п.п., до 17%, а для повторных — на 9 п.п., до 70%. Участники рынка связывают динамику как с ранее введенными макропруденциальными ограничениями, так и с новыми регуляторными мерами. Финансовый советник Алексей Родин отметил: «В 2024 году рынок МФО столкнулся с серьезным для них вызовом — дважды ужесточились макропруденциальные лимиты», — отмечает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин. По его словам, этоо прямо пропорционально отразилось на уровне отказов и одобрений.

С начала 2026 года компании обязаны запрашивать подтверждение доходов заемщиков или оценивать их на основе среднерегиональных показателей. По словам гендиректора Webbankir Андрея Пономарева, «они обязаны запрашивать документы, подтверждающие доход, или же оценивать его на основе среднедушевого дохода по региону проживания клиента». В результате, как отметил директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку, «фактически из периметра одобрения выпали клиенты с не полностью официальными доходами, а также те, чей заработок превышает среднестатистический по региону, но не подтвержден документально в соответствии с новыми требованиями».

