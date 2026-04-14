С глубоким неодобрением

Уровень одобрения займов микрофинансовыми организациями (МФО) в первом квартале 2026 года опустился до минимума с начала 2022 года. В наибольшей степени это коснулось клиентов, обращающихся за займами повторно. Резкий рост отказов — следствие ужесточения проверки доходов потенциальных заемщиков, которые с 1 января должны быть подтверждены документально. В результате рынок рискует столкнуться со снижением объема выдач и ростом цены привлечения клиентов.

Фото: Ольга Зиновская, Коммерсантъ

В первом квартале доля одобрения микрозаймов первичным клиентам опустилась на 3 процентных пункта (п. п.), до 17%, повторным клиентам — на 9 п. п., до 70%, следует из оценок СРО МиР данных участников рынка. В обеих категориях уровень одобрения по займам достиг минимума с начала 2022 года. Ранее резкое падение одобрения займов повторным клиентам наблюдалось в первом квартале 2024 года — на 6 п. п., до 77% (см. “Ъ” от 23 июля 2024 года).

Однако к концу 2025 года этот показатель отыграл большую часть снижения, вернувшись к 79%. Сокращение уровня одобрения займов первичным клиентам МФО обозначилось во втором полугодии 2024 года, но усилилось спустя год. За три последних квартала доля одобрения в этом сегменте сократилась на 7 п. п. «В 2024 году рынок МФО столкнулся с серьезным для них вызовом — дважды ужесточились макропруденциальные лимиты,— отмечает финансовый советник и основатель Rodin.Capital Алексей Родин.— Это отразилось на уровне отказов в займах и одобрений выдачи».

В этом году на тренд повлияли ужесточение регулирования, в том числе введение биометрии при выдаче онлайн-займов с 1 марта, и последовавшая за этим переориентация бизнес-процессов, указывает господин Родин. На одобрение займов в первом квартале повлияли новые правила оценки дохода заемщиков. Если раньше компании могли ориентироваться на сумму, которую заемщик сам указал в заявке, то с 1 января 2026 года «они обязаны запрашивать документы, подтверждающие доход, или же оценивать его на основе среднедушевого дохода по региону проживания клиента», поясняет гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. «В результате фактически из периметра одобрения выпали клиенты с не полностью официальными доходами, а также те, чей заработок превышает среднестатистический по региону, но не подтвержден документально в соответствии с новыми требованиями»,— указывает директор по рискам ГК Eqvanta Ион Болобошенку.

Участники рынка ожидают сохранения тренда и во втором квартале, так как вступают в силу дополнительные ограничения. Это означает «фактический запрет кредитования клиентов, не давших согласия на обработку их кредитной истории, и введение понижающего коэффициента (90%) на уровень среднерегионального дохода», отмечает господин Болобошенку.

Снижение уровня одобрения практически неизбежно ведет к сокращению выдач.

«По итогам 2026 года падение объемов новых займов в сегменте МФО может составить 15–25% год к году в зависимости от размера компании»,— оценивает гендиректор ГК Lime Credit Group Олеся Киселева.

Еще одним вызовом для МФО является удорожание привлечения клиента. «Оснований ожидать разворота этого тренда нет, скорее стоимость продолжит увеличиваться»,— считает соучредитель медиахолдинга «Просто» Дмитрий Никитенко. Существенным фактором роста расходов на привлечение стал очередной рост цен на СМС-рассылки. По оценке господина Никитенко, в первом квартале 2026 года часть операторов повысила стоимость таких услуг на 10–40%. «Растет и заинтересованность кредитора в максимально длительном удержании клиентов после их дорогостоящего привлечения»,— констатирует гендиректор Moneyman Артем Быков.

Участники рынка ожидают сокращения маржинальности бизнеса в краткосрочной перспективе, даже не учитывая прочих регуляторных изменений, связанных с ПСК и проверкой биометрии. По оценкам Олеси Киселевой, рентабельность портфеля (ROE) МФО может сократиться на 5–8 п. п. по сравнению с 2025 годом. В итоге в целом по рынку в 2026 году прирост прибыли можно ожидать в пределах 5%, «если исходить из оптимистичного сценария», отмечает эксперт. По данным ЦБ, по итогам 2025 года МФО показали рост прибыли на 26%, до 67 млрд руб.

Ксения Дементьева