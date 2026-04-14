Квартальная выручка Gucci упала на 14%

Холдинг Kering (владеет брендами Gucci, Yves Saint Laurent, Balenciaga, Bottega Veneta, Alexander McQueen и др.) отчитался за первый квартал года. Выручка компании снизилась на 6% и составила €3,6 млрд. А доходы итальянского модного дома Gucci, который дает холдингу почти половину продаж, упали на 14%, до €1,35 млрд.

Kering объяснила ухудшение показателей в первую очередь войной на Ближнем Востоке. «Конфликт на Ближнем Востоке остается зоной повышенного внимания для нашей группы,— говорится в заявлении.— В регионе работают около 1,1 тыс. сотрудников, 79 магазинов, на него приходится около 5% нашей розничной выручки… По итогам первого квартала выручка в этом регионе упала на 11% — даже несмотря на то, что в первые два месяца года наблюдался рост». Среди других негативных факторов Kering также указала замедление роста мирового туризма и неопределенность в мировой экономике.

Днем ранее о замедлении продаж отчитался другой люксовый холдинг — LVMH. В качестве главной причины слабых результатов компания также указала войну на Ближнем Востоке, где находится много розничных точек и потенциальных клиентов компании,— арабские страны Персидского залива и др.

Евгений Хвостик