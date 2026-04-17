Дайджест событий

«Коммерсантъ Стиль» рассказывает о событиях прошедшей недели: косметические коллекции и новые открытия.

Альпы зовут

Швейцарская косметическая марка Valmont выпустила новую коллекцию ухода за кожей Hydra3 — для восстановления уровня увлажненности. В основе формул — ферментированный экстракт генцианы, фирменный для бренда тройной ДНК из молок канадского лосося, комплекс гиалуроновых кислот разной молекулярной массы. В линию вошли несколько средств: спрей-мист, увлажняющая сыворотка-бустер, кремы для лица и для области вокруг глаз, маска.

Barex Italiana расширяет линейку

Итальянский бренд Barex Italiana анонсирует пополнение линии Olioseta: новая сублиния Glow — это три новых средства, каждое из которых восстанавливает структуру и блеск волос. В основе каждого из них лежит запатентованный комплекс OilComplex: синергия масел розмарина, магнолии и редиса. Нюанс — все средства имеют стойкий шлейф нишевого парфюма с нотами лимона, лесного ореха, цветков апельсина и ванили.

Открылся новый Ramen Room

В Москве в БЦ «Ситидел» открывается вторая раменная Ramen Room. В основе меню бренд-шефа проекта Рустама Самедова — семь видов супа с разными бульонами и вкусовыми профилями — от легких и прозрачных до насыщенных и пряных, с разнообразными топпингами. Также в раменной вы можете попробовать роллы, кантонские димсамы, вонтоны, пельмени гедза, утку по-шанхайски, удоны и жареный рис тяхан с морепродуктами. Символом концепции стал медведь-камуи, духзащитник и хозяин леса из мифов народов северной Японии. В форме этого маскота в Ramen Room готовят фирменный десерт — из воздушного мусса, покрытого хрустящей алой глазурью.

Onit открываются в «Цветном»

Универмаге «Цветной» открывается временное пространство российского бренда спортивной одежды onit. Амбассадорами рекламной кампании, приуроченной к запуску, стали топ-модель Алеся Кафельникова и медиа предприниматель и блогер Павел Осовцов. В линейке onit — «умная» экипировка для женщин и мужчин, которая и поддерживает мышцы и выдерживает тренировочную нагрузку.

Ирина Кириенко