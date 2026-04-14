Соискатели старше 45 лет увеличили активность на рынке труда Черноземья

Кандидаты в возрасте 45–64 лет демонстрируют наибольшую вовлеченность на рынке труда Черноземья. В первом квартале 2026 года по сравнению с аналогичным периодом 2025-го наибольший рост опубликованных резюме продемонстрировали соискатели Липецкой области (+169%). Об этом «Ъ-Черноземье» сообщили в пресс-службе «Авито Работы».

В Воронежской области количество опубликованных резюме выросло на 158%, в Курской — на 157%, в Белгородской — на 151%, в Орловской — на 144%, в Тамбовской — на 123%.

Также отмечается рост доли вакансий для соискателей пенсионного возраста. В Орловской и Тамбовской областях она составила 14% от общего числа в регионе. В Воронежской, Курской, Липецкой областях этот показатель равняется 13%, а в Белгородской — 12%.

Чаще всего кандидатов-пенсионеров в ЦФО готовы нанимать для работы в сфере доставки и грузоперевозок, розничной и оптовой торговли, такси и пассажирских перевозок, общепита и пищевой промышленности.

«Мы видим на текущей стадии рынка труда некоторый дефицит кадров. И люди пенсионного возраста могли бы быть одним из решений этого вопроса. По отношению к прошлому году мы фиксируем двузначные темпы роста по профессиям и вакансиям, где работодатели готовы рассматривать людей пенсионного возраста. И это очень здорово, потому что это поколение отличается собранным подходом к работе»,— прокомментировал ситуацию управляющий директор «Авито Работа» Антон Уваров на X Санкт-Петербургском международном форуме труда.

Аналитики «Авито Работы» отмечают, что рынок от активного роста и перевеса в сторону соискателей разных возрастных групп постепенно смещается в сторону работодателей: это характерно как для России в целом, так и для регионов Черноземья. Наиболее заметный рост числа вакансий в марте 2026 года по сравнению с мартом 2025-го зафиксирован в тяжелом машиностроении: в Тамбовской области увеличение составило 153%, в Воронежской — 136%, в Курской — 124%, в Орловской — 115%, в Липецкой — 93%. В Белгородской области на 93% выросло количество вакансий в сфере энергетики.

Работодатели пересматривают и подходы к форматам занятости. На платформе «Авито Работа» размещено 37% вакансий с гибким графиком, 34% — со сменным (2/2, 3/3) и 29% — с фиксированным (чаще 5/2). В рамках тренда на гибкие форматы работы растут предложения частичной и временной занятости с посменной оплатой: в Белгородской области — на 98%, в Курской — на 91%, в Орловской — на 87%, в Тамбовской — на 46%, в Липецкой — на 37%, в Воронежской — на 12%.

В феврале «Ъ-Черноземье» сообщал, что в Воронежской области интерес соискателей к подработке с посменной оплатой увеличился на 55% год к году.

Мария Свиридова