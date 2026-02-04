Аналитики: спрос на подработку с посменной оплатой в Воронежской области вырос на 55%

В Воронежской области интерес соискателей к подработке с посменной оплатой увеличился на 55% год к году. Такие данные приводит «Авито Подработка», проанализировав отклики на предложения частичной занятости. По оценке аналитиков, формат оплаты — один из ключевых факторов при выборе подработки, поскольку соискатели стремятся заранее понимать размер вознаграждения за конкретное рабочее время.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Наиболее активно воронежский бизнес предлагал подработку с оплатой по сменам в розничной и оптовой торговле — количество таких вакансий увеличилось в 2,1 раза (+110%). На втором месте — склады и хранилища с ростом на 80%. Третью позицию занял общепит, где число предложений с посменной оплатой выросло на 59%.

В целом по России наиболее заметная динамика также зафиксирована в сегменте подработки с оплатой за смену: число предложений увеличилось на 71% год к году. Среднее предлагаемое вознаграждение составило около 5,6 тыс. руб. за смену.

«При этом фактический доход может отличаться от средних значений, рассчитанных по данным сервиса, и зависит от количества смен, региона, специфики задач и опыта исполнителя; в ряде случаев работодатели указывают максимальные возможные суммы вознаграждения»,—пояснили в компании.

По словам директора сервиса «Авито Подработка» Сергея Яськина, бизнес все активнее использует платформы для привлечения исполнителей на краткосрочные задачи, что позволяет оперативно закрывать потребности в пиковые периоды. Для соискателей же в приоритете прозрачность условий и гарантии выплат, заявили 30% опрошенных.

Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что в первом полугодии 2025 года средние зарплаты для новых сотрудников кафе и ресторанов в регионе увеличились на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составили 49 121 руб. в месяц.

Анна Швечикова