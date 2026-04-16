Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Легкость необычайная

Главные ароматы этой весны

Невесомые, яркие ноты воплощают весеннее обновление ароматов. На что стоит обратить внимание при выборе — рассказывает «Коммерсантъ Стиль».

Парфюмы — это не только про личную историю и впечатления, они ассоциируются и с определенным сезоном. Зимой доминируют более насыщенные ноты, такие как амбра, сандал, дымчатые оттенки уда и дерева, а с наступлением теплой погоды на первый план выходят более легкие цветочные ноты, сочные цитрусовые и деликатные фруктовые ароматы. Однако, несмотря на эту традиционную цикличность, каждый сезон появляются новые тенденции.

Легкие фруктово-ягодные ноты, обычно популярны каждую весну, но в этом сезоне главные фавориты — это персик, банан и груша, придающие ароматам выраженный баланс яркости и мягкости.

Снова возвращаются цитрусы — это логично, чем еще мгновенно поднять настроение и добавить бодрости? Лимон, бергамот, мандарин — одни их самых востребованных нот, в парфюмерии они обладают почти нейтральным статусом и часто используются как база, в том числе и для создания повседневных ароматов.

Цветы — без них весной никуда. В этом сезоне привычные яркие пудровые композиции сменятся более воздушными, с розой и жасмином в составе. Та же участь постигла и гурманские ароматы, которые стали очень популярными в последние несколько лет, что доказывает не мимолетность тренда, но устойчивую тенденцию. Сегодня на первый план вышли ваниль и фисташка, часто замешанные с уже упомянутыми цветами — получается легко и утонченно.

И, конечно, не забываем про мускус, прозрачное звучание которого отлично оттеняет любые другие ароматы при наслаивании, и, как говорят недавние исследования, обладает способностью почти мгновенно снимать тревожность и успокаивать нервную систему.

Предыдущая фотография
Atelier Rebul, парфюмерная вода Parfum Artisanal Elixir 2 из нишевой коллекции Parfum Artisanal.&lt;br>Ноты: ваниль, амбра, мускус, слив, лабданум.

Juliette has a Gun, парфюмерная вода Banana Rush.&lt;br>Ноты: спелый банан, кокос, кленовый сироп, цветы франжипани, ваниль, сандал.

Chabaud Maison de Parfum, парфюмерная вода Caramelito.&lt;br>Ноты: карамель, масло какао, молочный шоколад, мадагаскарская ваниль, бобы тонка, мускус, бензоин.

THoO, парфюмерная вода Pure Diamond.&lt;br>Ноты: мускатный орех, ваниль, груша, корица, розовый перец, молекула сакрасантола.

Botanicae, парфюмерная вода The Swan.&lt;br>Ноты: зеленый мандарин, бессмертник, ваниль, белый мускус, амбра, кедр.

Memo, парфюмерная вода Portobello Road.&lt;br>Ноты: цитрусы, зеленые листья, шалфей, роза.

27 87, парфюмерная вода Hakuna Matata.&lt;br>Ноты: банан, дрок, бергамот, цветок апельсина, жасмин, мед, лабданум.

Xerjoff, парфюмерная вода Torino25.&lt;br>Ноты: шафран, ревень, кожа, грейпфрут, замша, можжевельник.

Rosendo Mateu, парфюмерная вода 9.&lt;br>Ноты: кардамон, розовый перец, ирис, османтус, табак, шафран, ваниль.

Bvlgari, парфюмерная вода Insieme.&lt;br>Ноты: мускус, мандарин, пачули, пион, кедр.

For Me By Gold Apple, парфюмерная вода Enamor Me.&lt;br>Ноты: ладан, бергамот, груша, шафран, ванильный крем, сандал.

Nishane, парфюмерная вода Meant To Be Seen.&lt;br>Ноты: фиалка, бергамот, корень ириса, моксалон, циветон, кунжут, сандал.

Следующая фотография
1 / 12

Ирина Кириенко

Новости компаний Все