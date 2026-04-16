Легкость необычайная
Главные ароматы этой весны
Невесомые, яркие ноты воплощают весеннее обновление ароматов. На что стоит обратить внимание при выборе — рассказывает «Коммерсантъ Стиль».
Парфюмы — это не только про личную историю и впечатления, они ассоциируются и с определенным сезоном. Зимой доминируют более насыщенные ноты, такие как амбра, сандал, дымчатые оттенки уда и дерева, а с наступлением теплой погоды на первый план выходят более легкие цветочные ноты, сочные цитрусовые и деликатные фруктовые ароматы. Однако, несмотря на эту традиционную цикличность, каждый сезон появляются новые тенденции.
Легкие фруктово-ягодные ноты, обычно популярны каждую весну, но в этом сезоне главные фавориты — это персик, банан и груша, придающие ароматам выраженный баланс яркости и мягкости.
Снова возвращаются цитрусы — это логично, чем еще мгновенно поднять настроение и добавить бодрости? Лимон, бергамот, мандарин — одни их самых востребованных нот, в парфюмерии они обладают почти нейтральным статусом и часто используются как база, в том числе и для создания повседневных ароматов.
Цветы — без них весной никуда. В этом сезоне привычные яркие пудровые композиции сменятся более воздушными, с розой и жасмином в составе. Та же участь постигла и гурманские ароматы, которые стали очень популярными в последние несколько лет, что доказывает не мимолетность тренда, но устойчивую тенденцию. Сегодня на первый план вышли ваниль и фисташка, часто замешанные с уже упомянутыми цветами — получается легко и утонченно.
И, конечно, не забываем про мускус, прозрачное звучание которого отлично оттеняет любые другие ароматы при наслаивании, и, как говорят недавние исследования, обладает способностью почти мгновенно снимать тревожность и успокаивать нервную систему.