Нас к себе манила
Весенние ароматы с ягодными нотами
В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новые ароматы этого сезона с яркими нотами свежих фруктов и ягод.
В мире ароматов набирает популярность сочная, почти летняя тематика: новинки этой весны посвящены фруктам — вишня, клубника, черника, ежевика и малина вышли на первый план. Это одна из примет возросшего интереса к началу нулевых — тогда ягодные ароматы были очень модны и выпускали их буквально все крупные парфюмерные бренды. Вспомним, например, Provocative Woman от Elizabeth Arden, Passionate Kisses от Victoria’s Secret или Hot Couture Givenchy (список можно продолжать).
Искрящиеся фруктово-ягодные ноты всегда ассоциировались со всем веселым, молодым, беззаботным — этот вайб будет востребован всегда. Ищите в новых релизах сочетания ягод и фруктов с мускусом, древесными нотами, амброй и цветами — это придает им большую глубину, а не просто делает их плоскими или приторно-сладкими, как в старые добрые времена.