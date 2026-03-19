Нас к себе манила

В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — новые ароматы этого сезона с яркими нотами свежих фруктов и ягод.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: @haileybieber Фото: @haileybieber

В мире ароматов набирает популярность сочная, почти летняя тематика: новинки этой весны посвящены фруктам — вишня, клубника, черника, ежевика и малина вышли на первый план. Это одна из примет возросшего интереса к началу нулевых — тогда ягодные ароматы были очень модны и выпускали их буквально все крупные парфюмерные бренды. Вспомним, например, Provocative Woman от Elizabeth Arden, Passionate Kisses от Victoria’s Secret или Hot Couture Givenchy (список можно продолжать).

Искрящиеся фруктово-ягодные ноты всегда ассоциировались со всем веселым, молодым, беззаботным — этот вайб будет востребован всегда. Ищите в новых релизах сочетания ягод и фруктов с мускусом, древесными нотами, амброй и цветами — это придает им большую глубину, а не просто делает их плоскими или приторно-сладкими, как в старые добрые времена.

Creed, парфюмерная вода Tabarome Millesime для мужчин. Ноты: имбирь, грейпфрут, ягоды, чай, ром, кофе, черная смородина, табак, сандал Shiro Tokyo, парфюмерная вода Anima Mundi. Ноты: снег, рисовая пудра, ягоды, ирис, лаванда, кунжут, белый мускус, кедр Yves Saint Laurent, парфюмерная вода Libre Berry Crush: малина, мандарин, лаванда, цветки апельсина, ваниль мускус, кокос Burberry, парфюмерная вода Her Eau De Parfume. Ноты: клубника, малина, ежевика, ваниль, мускус, дерево Tiziana Terenzi, парфюмерная вода Ilba. Ноты: цветки японской вишни и абрикоса, лаванда, можжевельник, жасмин самбак, вишня, мускус, магнолия, береза, можжевельник, клубника, вяз, серая амбра Dolce & Gabbana, парфюмерная вода Q. Ноты: вишня, жасмин самбак, ваниль Malin + Goetz, парфюмерная вода Strawberry. Ноты: клубника, корень ириса, розовый перец, бергамот, жасмин, мускус Jo Malone London, одеколон Raspberry Ripple. Ноты: малина, красная смородина, белый мускус Maison Margiela, парфюмерная вода Replica On A Date. Ноты: черная смородина, роза, пачули Parfums de Marly, туалетная вода Cassili (бестселлер, выпуск 2019 года). ноты: красная смородина, цветы, болгарская роза, слива, франжипани, петалия (аромат пиона и розы), мимоза, ваниль, бобы тонка, сандал HFC Paris, парфюмерная вода Fly to Miracle (бестселлер, выпуск 2023 года). Ноты: помело, мандарин, розовый перец, белая смородина, мускус, жасмин, ваниль, кашемировое дерево, мускус, пачули, амбра

Ирина Кириенко