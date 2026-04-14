Трамп назвал Орбана другом
Дональд Трамп в интервью газете Corriere della Sera заявил, что проигравший выборы премьер-министр Венгрии Виктор Орбан «был его другом».
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан (слева) и президент США Дональд Трамп
«Он был моим другом,— сказал президент США.— Это были не мои выборы, но он был моим другом, хорошим человеком. Он хорошо поработал над проблемой иммиграции. Он не позволил людям приехать и разрушить его страну, как это сделала Италия».
Также в шестиминутном разговоре с корреспонденткой газеты в Нью-Йорке он раскритиковал премьер-министра Италии Джорджу Мелони и папу римского Льва XIV в связи с их позицией по войне в Иране.