Бывшей замглавы Шереметьевской таможни дали 4,5 года за злоупотребление на 1,5 млрд рублей

Дорогомиловский районный суд Москвы признал виновной в злоупотреблении полномочиями бывшую и. о. замглавы Шереметьевской таможни Юлию Башкатову. В подстрекательстве и покушении на дачу взятки обвинили гендиректора ООО «Авиаброкер» Станислава Галлямова. Подсудимым дали 4,5 и 10 лет колонии, сообщили в Московской транспортной прокуратуре.

Как установил суд, Башкатова под влиянием Галлямова приказала подчиненным изменить декларации на гражданские пассажирские самолеты. В результате «Авиаброкер» освободили от уплаты таможенных платежей. Впоследствии глава «Авиаброкера» передал таможеннице взятку на $10 тыс. через посредника, однако она так и не получила деньги.

Ущерб от действий фигурантов превысил 1,5 млрд руб. С авиаперевозчика взыскали в доход государства более 1,9 млрд руб. пошлины и пени за ее просрочку. Взятку конфисковали в доход государства.

Помимо лишения свободы Башкатовой запретили занимать должности в таможенных органах, лишили звания подполковника таможенной службы и госнаграды. Галлямова оштрафовали более чем на 45 млн руб., ему также запретили заниматься таможенным оформлением товаров на два года.

