Музей русского импрессионизма и «Петергоф» представят выставку о Вадиме Знаменове

Музей русского импрессионизма совместно с «Петергофом» откроют выставку, посвященную бывшему генеральному директору музея-заповедника Вадиму Знаменову. Об этом сообщила пресс-служба музея.

Вадим Знаменов (1936 — 2020) руководил музеем-заповедником с 1974 по 2008 год и участвовал в восстановлении дворцово-паркового ансамбля после Великой Отечественной войны. Деятельность господина Знаменова включала реконструкцию исторических эпох и пополнение музейных фондов произведениями искусства и артефактами.

Экспозиция представит найденные Вадимом Знаменовым произведения живописи, графики и декоративно-прикладного искусства XVIII — начала XX веков, а также коллекции Иосифа Эзраха, Александра и Розы Тимофеевых.

Проект раскроет вклад господина Знаменова в превращение «Петергофа» в современный культурно-исторический комплекс мирового уровня с одной из крупнейших коллекций в стране. Выставка пройдет с 22 октября 2026 года по 24 января 2027 года.