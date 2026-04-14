Шагал, да не вышел

Метрополитен-опера в Нью-Йорке продает картины Марка Шагала без права вывозить их из театра. Речь о панно «Источники музыки» и «Триумф музыки», которые с 1966 года украшают фойе. На полотнах размером 11x9 метров изображены великие композиторы, а также бывший руководитель Метрополитен-оперы Рудольф Бинг, парящий над Манхэттеном с мандолиной.

Стартовая цена сделки — $55 млн за оба панно. Главное условие: работы навсегда останутся частью театра, а покупатель получит право собственности и именную табличку рядом. Как отмечают СМИ, такой формат ставит под вопрос саму логику владения искусством. Однако на рынке вряд ли появятся похожие кейсы, полагает арт-обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич:

«Конечно, это событие уникально для антикварного рынка. Никогда раньше нельзя было купить произведение искусства без практических прав на него. Скорее всего, у владельца будут цифровые права, и он сможет использовать эти работы как рекламную продукцию, то есть извлечь из этого выгоду. Вообще, эта история больше похожа на акт благотворительности. Думаю, кто-то на нее готов пойти.

Сумма в $55 млн, видимо, стартовая и, возможно, еще вырастет. Произведения Шагала совершенно уникальны, поэтому цена кажется вполне корректной.

Я не думаю, что после этой покупки на рынке появятся аналогичные сделки, ведь главный интерес коллекционера — именно в обладании вещью. Есть противоположные примеры, когда человек покупает искусство и никому его больше не показывает. Это естественное поведение для собирателя. Существует практика, когда коллекционер формирует собрание, а потом передает его куда-то. Особенно широко такая традиция распространена в Америке: там практически все коллекции становятся публичными. Но владелец точно так же может их изъять».

Метрополитен-опера уже давно испытывает финансовые трудности. Рейтинговое агентство Moody's в середине 2025 года оценивало ее долги в $178 млн. Театр возлагал большие надежды на соглашение с Саудовской Аравией о ежегодных гастролях труппы, однако финансирование в $200 млн так и не поступило. Директор площадки Питер Гелб заявил, что руководство уже обсуждает сокращение персонала, снижение зарплат и перенос премьер. Впрочем, для инвестора покупка панно Шагала будет выгодной, считает гендиректор группы компаний «Арт Консалтинг» Денис Лукашин:

«В России такое физически невозможно, потому что все, что находится в музеях, включено в фонд РФ и не подлежит отчуждению.

Но у нас есть прецеденты, когда в музеях находятся работы из частных собраний: на них наложены ограничения, но их можно продавать на территории России и никуда не вывозить. Отдельно могут попросить — если работа важная и значимая — не изымать ее из экспозиции. Такие объекты находятся в составе коллекции, например, Третьяковской галереи или Русского музея. Они даже ездят на выставки, но принадлежат частным лицам.

Для инвесторов это интересная модель: ты покупаешь предмет, который остается на хранении у определенной организации и под ее защитой. То есть получаешь бесплатное хранение инвестиции, которую потом можно перепродать — совсем как недвижимость. На произведения Шагала точно найдется покупатель, ведь картины этого автора в основном только растут в цене. Цена в $55 млн за два огромных панно обоснована. Я уверен, что это интересная инвестиционная схема».

Владимир Потанин в 2002 году купил одну из версий «Черного квадрата» Малевича за $1 млн, а затем пожертвовал еt Эрмитажу. При этом музей получил и все права на полотно.

Ульяна Горелова