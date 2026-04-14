«Полюс» разместил пятилетние облигации с офертой на $150 млн

ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) разместил пятилетние облигации объемом $150 млн с офертой через четыре года, сообщил источник «Интерфакса» на финансовом рынке. Сбор заявок на выпуск бумаг прошел сегодня с 11:00 до 15:00 мск.

Финальный ориентир ставки купона составил 7,75%. Доходность к оферте — 8,03%. По выпуску будут выплачивать ежемесячный фиксированный купон. Номинал бумаг — $1 тыс. Техразмещение облигаций запланировано на 17 апреля.

ПАО «Полюс» — крупнейший российский золотодобытчик и один из мировых лидеров по объему производства золота и запасам минерально-сырьевой базы. Основные предприятия компании расположены в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Республике Саха (Якутия). Основной акционер «Полюса» — МКАО «Вандл холдингс лимитед» с долей 46,35%.