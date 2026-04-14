«Полюс» установил ориентир ставки купона облигаций от $100 млн на уровне 7,75%

Финальный ориентир ставки купона пятилетних облигаций ПАО «Полюс» (MOEX: PLZL) составил 7,75%, сообщил источник «Интерфакса» на финансовом рынке. Объем облигаций серии ПБО-05 — от $100 млн, объявлена оферта через четыре года. Доходность к оферте — 8,03%.

Сбор заявок на выпуск облигаций проходит 14 апреля с 11:00 до 15:00 мск. При открытии книги заявок ориентир ставки купона находился в диапазоне 8-8,25% годовых, во время маркетинга его один раз снизили.

По выпуску будут выплачивать ежемесячный фиксированный купон. Номинал бумаг — $1 тыс. Организаторами выпуска выступают Газпромбанк (ГПБ), «ВТБ Капитал трейдинг», «Джи Ай Солюшенс», соорганизатором — Т-Банк, агентом также ГПБ. Техразмещение облигаций запланировано на 17 апреля.

Приобрести бумаги могут, в частности, неквалифицированные инвесторы. Их выпуск, по данным компании, позволит удовлетворить требования по инвестированию денег пенсионных накоплений и страховых резервов. Расчеты по облигациям будут проводить в рублях по курсу ЦБ.

Сейчас в обращении находится выпуск биржевых облигаций «Полюса» на 20 млрд руб., выпуск облигаций объемом 4,6 млрд юаней, выпуск «золотых» бондов на 15 млрд руб., бондов с расчетами в рублях на $150 млн и замещающих бондов на $450,8 млн.

ПАО «Полюс» — один из лидеров по добыче золота в России. Разрабатывает месторождения в Красноярском крае, Иркутской и Магаданской областях, а также в Якутии.