Борис Григорьевич Белоцерковский

Родился в Ленинграде в 1954 году. Окончил Ленинградский институт авиационного приборостроения (сейчас университет) в 1978 году. Позже работал в отделе технического обслуживания в объединении «Сельхозтехника», торговал компьютерным оборудованием и занимался производством свечей для праздничных тортов. В 1980-х годах вместе с товарищами начал импортировать игровые автоматы в СССР.

В 1990 году основал компанию «Уникум», занимающуюся поставками игрового оборудования. Позже вместе с Олегом Бойко был совладельцем холдинга Ritzio Entertainment, работающего в индустрии развлечений. Под его управлением были в том числе казино «Вулкан», «Десперадо» и «Миллион». В 2007 году основал ГК Uvenco, оператора вендингового оборудования. После запрета игорного бизнеса в России в 2009 году он полностью сконцентрировался на Uvenco. Является президентом Национальной ассоциации автоматизированной торговли. Был несколько раз женат.