На «Госуслугах» появился тренажер для подготовки к ЕГЭ

Тренажер для подготовки к ЕГЭ заработал на портале «Госуслуги», сообщает пресс-служба Минцифры. Сейчас материалы «Навигатора подготовки к ЕГЭ» доступны только по двум предметам — математике базового уровня (сдают при поступлении на гуманитарные специальности) и информатике.

Внутри сервиса можно решать задания для подготовки к экзамену, освоить и повторить важные темы и посмотреть видеоконсультации от разработчиков ЕГЭ с ответами на вопросы. Образовательные материалы создавали эксперты из Федерального института педагогических измерений.

В конце января Минпросвещения подготовило законопроект, предлагающий запретить сайты с решениями домашних заданий, ответами на тесты ОГЭ и ЕГЭ и задания Всероссийской олимпиады школьников. Как поясняли в ведомстве, такие меры должны повысить мотивацию школьников к самостоятельной работе и сохранить качество образования.